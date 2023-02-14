台尚未開放大陸旅行團　業界冀市場復甦

台灣陸委會副主委梁文傑周二（14日）宣布，下周一（20日）開放港澳居民赴台自由行，當地旅遊業界一片叫好。有業者表示，台灣開放自由行港澳民眾才更想赴台，直言：「很好啊，終於開了！」但梁文傑強調，尚未開放大陸團客赴台，與疫情不確定性有關，令重啟兩岸交流呼聲四起。

梁文傑強調，政府只考慮對疫情的判斷和到底能不能確定現況，對港澳有把握，但對大陸相對有所不確定，未來會按照疫情指揮中心的判斷處理，又提到大陸上月公布試點恢復出境旅行團也沒有台灣。有台商表示殷切期盼兩岸直航航點能盡快恢復，便利往來。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，港澳旅客對台灣的旅遊市場加分很多，開放港澳旅客赴台自由行是一個起點，再來小三通、大三通，可以造福所有的旅遊業和觀光產業。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，台北來往香港的航線本來就是班次最多，港澳旅客一直是來台自由行的大本營，會參加旅遊團的人原本就少。他認為，台灣開放港澳自由行，港澳民眾赴台意願才會提高，台灣市場才能慢慢恢復，包括夜市、包括觀光景點，有利於百工百業復甦。