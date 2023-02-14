周邊氣球大多為氣象探測　台稱如有威脅會擊落

英媒周一（13日）報道，台灣近年數十次發現中國大陸軍用氣球飛入台方領空，次數比此前所知更多，平均每月一次。台灣國防部周二（14日）回應指，台灣海空域目前均未遇到具高度威脅性的氣球，絕大部分是用於氣象探測；又強調台軍有偵測、鑑別和處置的明確處理原則，如有一定威脅將採取包括擊落等必要手段。

台國防部情次室助理次長黃文啟在記者會上表示，台軍運用跨部會的所有偵察手段，掌握台海周邊海空域的情報。他指，如有威脅安全和民生、必須處理的氣球，則會依照程序採取必要措施，包括在其進入或接近台灣領海範圍內加以擊落，但到目前為止尚未遇到這種威脅性、必須要用致命性武力去摧毀的目標。

黃文啟又指，媒體所稱的探空氣球是屬於各國氣象單位定期性的行為，這些氣球在對流層飄動，因此範圍方向有一定的不確定性。他未有評論英媒所指的大陸軍用氣球，但強調台軍循各種渠道偵察飛過附近區域的氣球，不會存在報道指未掌握到的狀況。另有美媒周二報道指，陸媒早在2019年8月曾披露，大陸高空飛艇追雲號穿過美國本土，環繞地球一周，創下世界紀錄。