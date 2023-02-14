土敍地震是中國強震前兆？　專家稱無直接關聯

內媒周一（13日）報道，國家地震局地球物理研究所的學者在2014年，發表一篇《歐亞地震帶地震活動增強與中國大陸地區7級以上地震發生的關係分析》，提及歐亞地區發生黎克特制8級以上地震後，中國大陸地區有90%可能性在3年內發生7級至8級地震。不少網民見土耳其及敍利亞邊境近期發生7.8級地震，擔憂中國亦會發生地震，但專家強調毋須恐慌。

針對網民擔憂，中國地震台網中心研究員劉杰指出，中國在歐亞地震帶東部，土耳其在西部，兩者距離很遠。中國地震台網統計近百年來土耳其附近發生的地震與中國發生6級以上地震的關係，發現兩者之間在3個月內沒有直接關聯，經專家會商意見，認定此次地震對中國短期發生較強地震無直接影響。

關於廣東近日地震的損害，廣東省地震局專家指出，廣東位於中國東南沿海地震帶，東南沿海附近的粵閩贛交界、粵桂瓊交界等地是華南強震活動的主體地區，但華南塊體在新構造運動期間比較穩定。專家相信5級地震致災風險低，因為當地建築物的抗震設防要求達到6級至8級。