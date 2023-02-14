伯利茲總理夫人訪台晤蔡英文　盼強化關係

伯利茲總理布里塞尼奧夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceno）於周二（14日）上午乘坐飛機抵台，將出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」。台灣總統蔡英文接見羅莎娜時表示，台灣與伯利茲理念相近，盼一起努力，在全球疫後創造更有韌性的經濟，也為區域繁榮及和平穩定盡力。

蔡英文在總統府致詞時稱，羅莎娜長期關心婦幼、教育議題，並親自擔任台灣、伯利茲「婦女賦權計劃」審議委員。該計劃執行一年多來，已舉辦多項技能培訓及創業輔導活動，讓更多女性擁有獨當一面的能力。近來兩地經貿交流愈來愈密切，尤其去年1月兩地經濟合作協定生效後，雙方廠商共同簽署超過200萬美元（約1,560萬港元）的龍蝦採購意向書。去年7月，台灣考察團也前往當地訪問，在海鮮採購、食品加工等領域加強合作。蔡英文相信，在布里塞尼奧和羅莎娜的支持下，台灣和伯利茲能持續深化夥伴關係。

羅莎娜致詞時先讚揚蔡英文致力推動繁榮、民主及人權，令她深受啟發。她又感謝對方透過彼此夥伴關係推動女權，認為雙方朝向共同目標，有機會合作共創佳績。羅莎娜最後表示，蔡英文的領導有助於強化兩地關係，很期待未來能持續合作。