情人節百態　愛情友情兩不誤

許多情侶會在2月14日情人節前後安排特別活動，如求婚和結婚等，讓重要的日子添上一層浪漫感。內媒周二（14日）報道，有網民到海南省三亞市旅遊，竟偶遇一場求婚，與在場的人紛紛起哄，見證一對戀人邁向人生新階段。

該名網民在三亞市一間水族館內參觀，偶遇浪漫的一幕。一名男子苦練潛水逾40小時，只為能在美人魚表演上，於水中向相戀多年的女友求婚。其深情感動了旁邊的美人魚表演者，以手在水中划出心形氣泡，為女子送上祝福。表演結束後，男子走到女子面前單膝跪地，再次求婚並承諾餘生只愛她一人，女子喜極而泣，最終在一片呼聲下，答應了他的求婚。

四川省瀘州市先姓男子日前也趁情人節來臨，與女友舉行婚禮。他為了給予女友一個難忘的婚禮，用一周時間親自布置場地及採購材料，在迎親山路的沿途3公里綁上氣球，並在婚禮場地掛滿紅燈籠，共花費約2萬元人民幣（約2.3萬港元）。他希望能讓女友感受到被重視，而對方的家人亦很滿意。

不過，情人節不僅是情侶的專利，好朋友之間也能過得很浪漫。湖南省長沙市趙女士則為單身10年的閨蜜小楊，準備了特別的情人節慶祝活動。她在房間內用氣球拼出一個巨大的愛心，並以鮮花、零食及人民幣製成花束贈予小楊，更霸氣表示「別人有的儀式感，我閨蜜必須得有」，對方收到這份禮物後感動不已。