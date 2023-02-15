美指3個不明飛行物無迹象屬中國　華稱將反擊制裁

美軍上周五（10日）起一連3日在北美上空擊落的3個不明飛行物，白宮國家安全委員會發言人柯比周二（14日）表示，當局相信它們可能只是商業或研究機構所用的氣球，目前無迹象屬於中國偵察氣球計劃的一部分，因此是屬於良性目的，至今沒有組織或個人承認與這3個不明飛行物有關。針對美國上周宣布制裁涉及氣球闖入美領空的6個中國實體，華外交部周三（15日）表示，將依法作出反制，又指美方高空氣球曾飛越新疆、西藏等地。

另外，在比利時出席北約會議的美國參謀長聯席會議主席米利承認，F16戰機周日（12日）在休倫湖上空發射兩枚導彈擊落不明飛行物，但首枚導彈未能擊中目標，第2枚才命中目標。米利表示，軍方會盡力確保發射導彈不會危害平民，包括確定碎片跌下的可能範圍，以及所用導彈的最大有效射程，在每一次行動時都會確保空域已清空，評估潛在的碎片跌下範圍才發射導彈。他指搜索3個不明飛行物殘骸需要一段時間。

中國外交部發言人汪文斌周三在記者會稱，中國民用無人飛艇誤入美國領空完全是一宗由不可抗力導致的意外偶發事件，中方已多次向美方說明情況。他批評美方濫用武力、過度反應，升級事態，並以此為藉口非法制裁中國企業和機構。中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施，以維護國家主權和正當權益。汪文斌又稱，自去年5月以來，美方在美國本土放飛的高空氣球，至少10多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等地區；強調中方作出冷靜專業處置，斥美方隻字不提。