廣州湧現共享電動單車　部門稱上路即違法

內地有市民發現，廣東省廣州市近期出現了不少共享電動單車，而且出現不限於郊區，就連在天河區、海珠區等中心城區也有。由於一線城市對於共享電動單車實行嚴格監管，這情況實屬罕見。同時，因欠缺相關規約束，這些共享電動單車存在亂停放、車輛不配備頭盔，且車身狀況參差等問題，安全堪憂。廣州市交通運輪局相關負責人日前表示，現在市內已投放的共享電動單車均未登記上牌，屬違法。

內媒近日報道，這些共享電動單車的收費標準相差不大，起步價均為每15分鐘3元（人民幣，下同，約3.5港元），其後每10分鐘收費1元（約1.2港元）。有記者掃碼試騎時，發現其中兩家公司無法直接使用第三方支付結帳，必須提前在帳戶充值，且充值使用後有餘額無法自主退款。公司客服人員表示，如果要退款，只能通過客服登記，審核後再退款。

據了解，由於騎行共享電動單車有一定的安全隱患，且容易造成交通混亂，全部一線城市和部分二線城市均禁止投放；其中北京和上海均明文不發展租賃電動單車。相對之下，廣州的政策僅為「不鼓勵發展」，但根據不同的公共交通基建情況和市民實際需求，可以適度投放互聯網租賃電動單車，而具體辦法一直未正式實施。廣州交警表示，即使是共享電動單車，也必須在登記註冊後才能在路上行駛。