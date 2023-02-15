曾任香港三跑項目副指揮長　中國交建幹部受查

內地官媒周二（14日）引述福建省紀委監委網站消息稱，中國交建粵港澳大灣區區域總部諮詢江醒標涉嫌嚴重職務違法，經國家監察委員會指定，福建省監察委員會對其立案監察調查。資料顯示，江曾任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長。

江醒標今年59歲，福建永定人，具碩士研究生學歷，1987年7月參加工作。2006至2018年，他分別出任廣州航道局黨委副書記、董事、總經理，天津航道局黨委副書記、董事、總經理等職務；2018年11月至2022年11月，任中國交建香港三跑項目指揮部副指揮長；2022年任中國交建粵港澳大灣區區域總部諮詢至今。

另據福建省監察委員會消息，中交城市投資控股有限公司黨委委員、副總經理盧書明涉嫌嚴重職務違法，由福建省監察委員會對其立案監察調查。盧今年49歲，安徽五河人，具碩士研究生學歷。2019至2020年，他曾出任中國交建華東區域總部黨工委委員、副總經理，江蘇分公司副總經理，中交華東投資有限公司副總經理，中國交建長三角區域總部黨工委委員、副總經理。2021年起至今，他出任中交城市投資控股有限公司副總經理，中交華東投資有限公司執行董事、總經理。