內地新冠死亡病例累計逾8萬　感染及疫歿數均趨緩

內媒周三（15日）引述中國疾病預防控制中心數據統計指，自中國疾控中心公布數據以來，去年12月8日至上周四（9日），內地累計83,150宗在院新冠病毒感染相關死亡病例。今年以來，內地報告染疫人數及死亡人數呈波動下降趨勢，目前主要流行株為Omicron BA.5.2.48及BF.7.14。

數據顯示，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡有6,631宗，佔近8%；基礎疾病合併新冠病毒感染導致病情加重死亡有76,519宗，佔逾92%。去年12月9日至上周一（6日），在院新冠病毒感染死亡病例數於上月4日達到每日峰值4,273宗，隨後持續下降，上周一下降至102宗，較峰值下降97.6%。

各省在去年12月9日以來，報告人群核酸檢測感染數及感染率呈先增後降趨勢，感染人數在去年12月22日達到高峰694萬人後波動下降，上周一降至最低的9,000人。抗原檢測感染數及感染率亦在同日達到33.7萬人峰值，感染率為21.3%，同在上周一降至最低的784人。內地目前的主要流行株中，最常見的BA.5.2.48佔報送分析病例的60.9%，其次為BF.7.14佔28.3%；另發現13個重點關注變異株，包括1宗XBB.1、5宗BQ.1.1、1宗BQ.1.1.17、4宗BQ.1.2和2宗BQ.1.8。