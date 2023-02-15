台立委訪問荷蘭　破例獲眾議院正式接待

荷蘭眾議院周二（14日）正式在院會接待台灣立法委員訪問團，創下兩地議會外交首例。會上，多名荷蘭議員就北京政權對台影響、台灣防禦能力、台歐半導體合作等多項議題，表達高度關注。

台灣民進黨籍立委邱志偉、許智傑和蔡適應一行3人，當日在台駐荷代表陳欣新陪同下，前往荷蘭眾議院拜會，獲荷眾院外交委員會主席赫爾馬（Rudmer Heerema）及7名跨黨派議員接待。赫爾馬形容這次會晤是「歷史性的一刻」。據駐荷代表處了解，荷眾院外委會經程序委員會討論後，決定正式接待台立委。另因時值院會表決議程，通常不會安排接待外賓，但眾院各黨團經協調，破例讓外委會與台立委會晤，顯示荷蘭國會議員對台灣相關議題的關注。

邱志偉致詞時感謝荷蘭國會自2019年起通過6項議案支持台灣，希望台荷雙方在國際政治、安全、科技及經貿等領域深化合作，並歡迎眾院組團訪台。台訪問團又強調，兩岸須透過對等對話及台灣提升自我防衞能力來避免發生戰爭，台立法院近年也通過多項預算提升台軍防備能力，希望透過強化韌性來避免大陸誤判情勢，進而維持兩岸和平及穩定。