台旅遊業界拼港澳自由行商機　推景點高鐵票優惠

台灣周二（14日）宣布自下周一（20日）起，恢復港澳旅客赴台自由行觀光後，旅遊電商平台紛紛推對針對港澳旅客的優惠產品，例如熱門景點門票和購買高鐵車票優惠等。當地旅遊業界表示，未來希望在疫情許可下能爭取大陸客來台，相信全面開放後，台灣今年有望達成600萬觀光人次的目標。

根據旅遊預訂平台Klook數據，自周一（13日）傳出台灣重新開放港澳自由行的消息後，港澳用戶在平台上搜尋台灣產品的流量為先前的2.5倍以上，其中較多人關注的產品為酒店住宿、自駕租車以及高鐵車票等交通票券。針對此需要，旅遊電商平台分別以溫泉水療、美食、豪華露營等主題推出各種旅遊體驗產品，又主打外籍旅客限定「高鐵買1送1」，配搭景點門票及酒店住宿優惠。

台灣交通部觀光局周二表示，港澳為全球赴台旅客前三大市場，疫情前2019年，港澳赴台人數達175.8萬。雖然去年11月7日起，台灣調整開放港澳人士可以團體方式來台觀光，但以往赴台港澳旅客九成以上為自由行，因此政策推出初期比其他市場表現較弱勢。觀光局長張錫聰表示，鼓勵航空公司、旅行社多加善用境外包機獎助，增加赴台機位，以盡快恢復疫情前港澳旅客水平。