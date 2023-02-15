蔡英文明晤巴拉圭總統　見證簽署合作協定

吳釗燮（右一）到機場迎接貝尼特斯伉儷（左一及二）。（中時電子報圖片）

巴拉圭總統貝尼特斯伉儷周二（14日）率團抵達台灣，開展為期5天的訪問。他在桃園機場致詞時表示，巴拉圭可成為台灣進軍南美洲市場的平台，也希望台灣成為巴拉圭企業進軍亞洲市場商機的平台。台灣總統蔡英文將於周四（16日）上午以軍禮迎接貝尼特斯，兩人除舉行會晤，還將見證兩地簽署相關合作協定。

貝尼特斯率領的訪問團成員包括巴拉圭外長阿里奧拉伉儷、工商部長卡斯蒂略尼等官員，台外長吳釗燮周二親自到場接機。貝尼特斯在機場致詞時表示，剛上任總統不久，第一次出訪就是到台灣，很高興能在結束任期的6個月前再赴台，跟台灣繼續針對雙邊合作及各項計劃進展回顧成果。他指雙方建交將近66年，能在此繼續檢視雙邊合作的承諾、加強兩地互補是非常重要；又稱很開心看到雙邊貿易增長4倍，也看到未來很多合作機會。

台總統府周三（15日）發新聞稿稱，蔡英文周四除舉行軍禮迎接訪問團和與貝尼特斯舉行會晤外，也將於總統府設宴款待對方，就兩地持續拓展各領域合作深入交換意見。新聞稿指，兩地近年在婦女賦權、農漁養殖、衞生醫療及教育文化等領域都有密切合作。訪問團此行也將出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」的相關活動。