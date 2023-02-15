內地5年來　起訴逾7.8萬名國家工作人員職務犯罪

最高人民檢察院周三（15日）舉行「做優新時代刑事檢察」新聞發布會，指內地去年起訴殺人、搶劫、綁架等暴力犯罪人數為近20年來最低，人民群眾安全感指數前年升至98.6%，中國已成為世界上犯罪率最低、安全感最高的國家之一。會上又公布2018年至去年底，共追訴583萬餘宗刑事犯罪，比前5年上升9.5%。其中共起訴逾7.8萬名國家工作人員貪污受賄等職務犯罪，其中對孫政才、趙正永、孫力軍、傅政華等100餘名原省部級以上幹部提起公訴。

數據顯示，內地過去5年追訴1,400餘宗危害國家安全犯罪、43.5萬餘宗危害公共安全犯罪（不包括危險駕駛罪）、23萬餘宗嚴重暴力犯罪及515.8萬餘宗其他刑事犯罪。最高人民檢察院黨組成員、副檢察長孫謙指出，此期間起訴危害國家安全犯罪人數處於低位運行，僅佔犯罪總數的0.03%；危害公共安全犯罪也整體下降，佔犯罪總數的6.3%。

內地在同一期間起訴4.2萬餘宗黑惡犯罪，起訴黑惡勢力「保護傘」逾3,600人。孫謙提到檢察機關在掃黑除惡專項鬥爭中，先後起訴「雲南孫小果涉黑案」、「湖南杜少平等人操場埋屍案」等一批危害後果十分嚴重、社會影響極惡劣的案件。在懲治腐敗犯罪方面，同期共起訴1.1萬餘人行賄犯罪。另外，訴前羈押率逐年下降，2018年提起公訴前被羈押人數佔起訴人數的54.9%，去年跌至26.7%。