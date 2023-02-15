夏立言晤湖北省委書記　盼加強交流

台灣國民黨副主席夏立言正在大陸訪問，國民黨文化傳播委員會周三（15日）發新聞稿指，夏立言一行人周一（13日）傍晚抵達湖北武漢，會見湖北省委書記王蒙徽，雙方盼加強交流；並於周二（14日）與當地及周邊省市台胞舉行座談會，呼籲重視人道需求，加速恢復兩岸航點。一行人周三完成湖北行程後，將搭機前往重慶，並於周四（16日）上午與當地台商台胞座談、參訪抗戰遺址博物館等。

會談期間，王蒙徽表示湖北近年力推經濟社會高品質發展，湖北省尤其是武漢市，已愈來愈成為台商投資、台生求學，以及台青尋求發展的重要聚居地。夏立言指，台灣和湖北的發展存在很高的互補性，不少領域都是台灣強項，有很多經驗可借鑑；湖北則提供大量機會，讓台商台青可盡情揮灑，雙方未來可交流合作的空間不小。他又當場向對方推薦台灣水果和農產品。

夏立言周二在座談會上，與會者一致強調目前最主要訴求，是盡快恢復疫情前的航班航點，湖北與台沒直航航點，對武漢台胞往返兩岸很不方便。夏立言表示，既然兩岸已取消入境隔離，雙方亦表現出積極態度，理應加速恢復的進度；強調這不該是政治議題，而是嚴肅的人道問題，國民黨會持續密切關注後續發展。一行人同日下午參訪原鄂軍都督府所在的辛亥革命紀念館，強調只要堅持做對的事，必能拋磚引玉，帶動兩岸關係改善。