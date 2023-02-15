台增逾1.9萬宗本土新冠　多65人疫歿包括初生嬰

台灣中央流行疫情指揮中心公布，周三（15日）新增19,505宗本土及356宗境外輸入新冠病例，另多65人疫歿，包括一名1個月大男嬰。新症較前一天有所減少，亦較上周三少4,388宗，跌幅約18.4%。台北市為鼓勵年長者打疫苗加強劑，推出商品禮券。

指揮中心表示，本土新症以新北市3,734宗佔最多，其次為桃園市、台中市和高雄市，均逾2千宗。新增死亡病例中有一名1個月大男嬰，未達新冠疫苗接種年齡，無慢性病史。他於去年10月30日在家中被發現無反應，送醫時已無生命徵象，檢驗確診新冠，經急救無效過世，法醫驗屍確定死因為肺泡膨脹不全及新冠肺炎。

台北市衞生局周三宣布，設籍台北市的50歲以上民眾，從本月20日到下月20日期間，在該市合約醫療院所或接種站點接種任何一次追加劑（第3劑到第6劑），將可獲得500元新台幣（約130港元）商品禮券。當局指，台北市疫苗預約平台這周提供逾7萬個名額，種類包含Novavax、兒童莫德納、莫德納次世代BA.4/5等。