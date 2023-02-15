中國足協主席受查後　國足選帥等工作陷停滯

自中國國家男子足球隊前主教練李鐵去年11月被揭涉教唆打假波，不少足球界人士受查，中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源周二（14日）亦遭通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組及湖北省監委審查調查。內媒周三（15日）報道，陳戌源受查後，當前足協的多項工作可能面臨停滯，首當其衝是國家隊選帥工作。

報道指，廣東省佛山市周一（13日）舉行選帥工作會議，專家組已經就足球教練揚科維奇的執教理念以及執教能力進行綜合評議，形成完整的評議意見，這份評議結果按照規程將會同中國足協的相關意見，一併呈交國家體育總局審批。但因陳戌源受查，相關文件無人簽字，這項工作只能暫時停滯。

此外，中國足協原本打算最快本月底啟動國足新一期集訓，現在很可能繼續推遲。而近期聯賽的准入、賽程排定等一系列工作都需快速推進，交由足協領導拍板，再上報給上級部門，但中國足協群龍無首很可能影響多項工作的推進。當務之急包括敲定本賽季聯賽准入細則，中足聯籌備組之前幾天已完成細則的擬定工作，卻因找不到陳戌源簽字，目前無法審批通過。