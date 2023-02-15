試駕電動車撞母子1死1傷　車廠稱責任在女司機

內媒日前接獲市民爆料稱，上海本月初發生一宗車禍，一輛試駕車突然加速剷上行人路，造成一對母子1死1傷。肇事女司機已被警方控制，事發原因正在進一步調查。爆料稱，涉事車輛出自內地電動車生產商蔚來汽車。該公司一名工作人員周二（14日）回應內媒查詢時表示，涉事司機當時可能看見人流密集一時心慌，誤把油門當煞車造成慘劇。

周一（13日）有市民向內媒反映，事發於本月3日晚上8時許，肇事女司機試駕上海蔚來空間港匯恒隆廣場店的一輛電動車，當駛至上海虹橋路與恭城路路口附近時，突然加速衝向行人路，事故現場距離蔚萊汽車的門店僅百米之遙。蔚來汽車工作人員周二晚證實確有此事，指當時一名女顧客在試駕，有公司員工跟車。

該工作人員稱，女顧客試駕前簽了試駕協議，對事件肯定要承擔責任，如果需要公司承擔賠償，公司也會積極配合有關部門。該工作人員沒有透露發生事故的車型，又強調車輛本身沒有問題，女顧客的駕照也滿了一年，「但可能駕駛經驗不足」。內媒隨後聯絡徐匯區公安分局交通警察支隊，值班工作人員稱自己不知道此事，要向交警支隊事故科了解。