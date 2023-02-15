上海市台辦副主任赴台參加燈會　陸委會批准

上海市參展台灣燈會的大型花燈「儂好上海」已點亮。（中時電子報圖片）

睽違23年的台灣燈會回歸台北開幕，上海市今年也出資參與，在東區商圈設置「儂好上海」花燈。台灣陸委會周三（15日）表示，台北市政府日前提出專案申請邀請上海市政府人員來台參加台灣燈會及市政交流，經該會與主管機關整體評估，同意以專案方式讓上海市台辦副主任李驍東近日帶團赴台。

陸委會指出，目前政府尚未開放大陸人士赴台專業交流，相關人員赴台須符合專案申請規定。台北市政府日前就本案洽詢陸委會意見，陸委會就所涉政策法規等注意事項溝通協調，在市政府表達相關規劃充分配合政府政策及法令規範，以及訪問團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，認為該交流規劃符合專案申請要件，並經中央流行疫情指揮中心審核許可。

陸委會指出，該團行程安排以參觀燈會及市政交流為主，詳情由市政府依公開和透明原則對外說明。陸委會業提醒做好維安處理，及要求訪問團尊重台灣社會民情及遵守赴台規範；重申政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流，後續將慎重評估逐步恢復兩岸人員與交通往來，並加強各項交流的安全管理機制。