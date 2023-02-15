海南發11條教育收費禁令　最高罰200萬人民幣

海南省市場監督管理局、海南省教育廳周二（14日）發布《關於規範教育收費行為的提醒告誡書》，對海南省各高等院校、中等職業學校、中小學和幼兒園提出11條「禁令」，包括嚴禁中小學校和在職中小學教師有償補課；嚴禁違背學生意願強制參加課後服務；嚴禁中小學校以訊息化教學或分班教學為名強制或變相強制學生購買平板電腦或教育應用程式等。

此外，當地嚴禁中小學校將國家和本地區課程改革要求安排的教育教學活動、教學管理範圍內的事項納入服務性收費和代收費事項；嚴禁中小學和幼兒園委託家長委員會收取任何費用；嚴禁中小學校及幼兒園擅自設立服務性收費和代收費項目；嚴禁中小學校及幼兒園收取或變相收取借讀費、擇校費等。當地亦嚴禁中小學校強制或暗示學生及家長購買指定的教輔軟件或資料；嚴禁各級各類學校跨學年或學期預收學費、住宿費，學費、住宿費；嚴禁非營利辦學者從學費收入取得收益等；嚴禁民辦普通中小學校及幼兒園不履行收費報審或報備程序擅自提高收費標準。

當局指如有上述行為，市場監管部門可依法實施行政處罰。其中對不執行政府指導價、政府定價者責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下的罰款；沒有違法所得者，處5萬元至50萬元（人民幣，下同，約5.7萬至57萬港元）罰款，情節較重則處50萬元至200萬元（約230萬港元）罰款。當局對經提醒告誡後仍不整改的違法行為，將嚴肅查處；構成違紀的，移送紀檢監察機關處理；構成犯罪的，移送司法機關處理。