4校收高額日語培訓費　政府下令中止並退錢

內媒周三（15日）報道，山東省泰安市寧陽縣有市民通過國務院「互聯網+督查」平台反映，縣內部分高中與校外培訓機構合作，在學校進行日語培訓並收取高額培訓費，增加學生家庭經濟負擔。國辦督查室接獲有關留言後，經初步核實，已轉由山東省政府核查辦理。

山東省政府接到線索後，責成山東省教育廳和泰安市政府核查辦理。經核查，發現市民反映問題屬實，涉事學校包括寧陽縣第二中學、第四中學、復聖中學及金橋學校，各校參與日語培訓學生由93至282人不等，收取費用介乎1.2萬至1.68萬元（人民幣，下同，約1.38萬至1.93萬港元）。核查組認為，涉事學校違反《普通高級中學收費管理暫行辦法》的有關規定。

泰安市教育局要求涉事學校立即停止與校外培訓機構的合作，並協調培訓機構全部退還學生剩餘課時費用共126.88萬元（約145.5萬港元）；山東省教育廳將其違規辦學行為進行全省通報，並責成市教育局指導學校制訂日語教學過渡方案。山東省教育廳表示，將在全省組織開展校外培訓機構專項治理行動，查處學科類培訓隱形變異等問題；加強中小學校財務管理，規範教育收費行為，並加強定期檢查是否存在違規收費等問題。