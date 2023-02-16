內地去年城鎮人口僅增646萬　創42年新低

隨着經濟發展進入新階段，中國城鎮化進程面臨增速換檔。據內媒綜合梳理統計數據顯示，去年底內地城鎮常住人口逾9.2億人，較2021年增加646萬人；新增城鎮人口創下42年來新低。

報道指，內地自改革開放以來，城鎮化率逐步提升。其中，由2010至2019年的10年間，累計新增城鎮人口逾2.39億人，成為城鎮化最快速時期。但近年新增城鎮人口連年走低，去年更是近28年來首次跌穿1,000萬人，不及2019年新增1,993萬人的三分之一。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，去年沿海城市受新冠疫情影響，人口外流的省份有部分人回流，未來中西部地區發展機會增加，也令這些人可能留在當地就近就業以便更好照顧家庭。丁指內地將進入二次城鎮化階段，人口由中小城市流向中心城市、大都市，未來城鎮化重點包括加強住屋、教育、醫療等公共服務，加大公共產品供給，讓外來務工人員加快市民化。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎認為，今年和明年新增城鎮人口可能會出現明顯反彈，但之後將轉向平台發展期。