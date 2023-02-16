傳陸官訪台不准吃消夜　陸委會：無提出行程

台灣燈會相隔23年再在台北舉行，有份出資參與的上海市，獲台北市政府以專案形式邀請官員赴台參加燈會並交流，獲陸委會批准，是新冠疫情爆發以來首次。惟有台北市議員周三（15日）爆料稱，上海市訪問團在台期間被「限制住居」，連出外吃消夜也不行。陸委會當晚回應爆料非事實，又強調台北市府事前無提出「消夜」行程。

應台北市政府邀請，上海市台辦副主任李驍東一行66人將於周六（18日）至下周一（20日）赴台，參加「2023台灣燈會在台北」相關活動及參訪市政建設。國民黨台北市議員秦慧珠表示，因陸委會規定上海方只能參加已批准的活動，其餘時間均需留在酒店內足不出戶。她得悉，有前議員欲招待上海市官員吃消夜都不獲允許，質疑台當局是變相下達「限制住居令」。

陸委會周三晚上透過書面回應指，鑑於目前政府尚未開放中國大陸人士赴台專業交流，相關人士赴台需符合專案申請規定。目前邀請上海市一行人赴台之行程規劃，是由台北市政府提出，市府並表達配合政府政策及法規，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則，政府經評估同意以專案方式許可。陸委會又指，已建議有關細節應由市政府依公開、透明原則對外說明、避免誤解。