內地長者抗議醫保改革　官方急出台配套措施

繼上周四（9日）後，湖北武漢周三（15日）再次傳出爆發大規模示威，抗議醫保改革，遼寧大連也有退休長者上街反對。內媒周四（16日）報道，國家醫保局周三印發通知，明確指示各級醫保部門要採取有效措施，鼓勵符合條件的定點零售藥店自願申請開通門診統籌服務，更好推進職工醫保門診共濟保障機制改革。武漢近日將職工醫保門診統籌定點零售藥店從原來的29家增至5,000多家，方便群眾就醫購藥。

醫保改革引發反對聲音後，專家紛紛解畫，指改革後個人帳戶資金減少，對身體健康的參保人來說確有損失，但能讓真正患病的群眾和長者更受益，門診待遇更好。內媒採訪醫保研究人士指出，地方在推進門診共濟改革過程中遇到的波折，主因在減少個人帳戶資金的同時沒有及時推出一些配套政策，影響參保人對於改革的接受度。出現參保人不理解的情況後，地方急急出台一系列優化門診共濟保障機制的配套措施，相關部門強調一些針對性的措施正陸續推出。

湖北省日前全面放開了定點醫療機構和定點零售藥店進入門診統籌結算的資格，並要求有條件的地方便民門診暫免診療費個人支付部分。國家醫保局印發的《關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知》明確表示，申請開通門診統籌服務的定點零售藥店應符合相關要求，能開展門診統籌聯網直接結算；同時完善定點零售藥店門診統籌支付政策，加快醫保電子處方中心落地應用，並加強基金監管等。