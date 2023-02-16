中伊簽20項合作協定　萊希獲北大名譽教授稱號

伊朗總統萊希周二（15日）起在中國展開為期3天的國事訪問，他周二到訪北京大學，接受該校名譽教授稱號，並發表演講。伊朗訪問團抵華後，兩國簽署20項新合作協定，協定內容遍及經貿、旅遊、安全等各領域，價值4,000億美元（約3.12億港元）。

萊希在北京大學演講中表示，伊朗歡迎中國提出的「一帶一路」倡議，願意與華共同維護世界和平，促進世界發展，憑藉自己的地理優勢與中國打開貫通東西方的海上絲綢之路。伊方願向中國大學生提供獎學金，歡迎當地公民到伊朗旅遊、投資、考察等。他強調，伊朗會一如既往奉行加強伊中互信政策，共同推動全面戰略合作計劃，不會受地區和國際局勢的影響；又批評近年一些國家把石油當做武器，打壓和制裁部分石油生產國，嚴重威脅能源安全。

內媒指，中伊簽署的新合作協定，使兩國25年4,000億美元合作協定結出具體碩果，未來伊朗將持續向華靠攏，助推中伊全面戰略夥伴關係不斷邁向新台階。報道又指，中伊聚焦協同、互補發展，將有效轉變伊朗的經濟困況，消除霸權勢力在當地內部製造動盪的空間。萊希訪華前，亦正式批准執行伊朗加入上海合作組織的法律文件，預示今年上合峰會期間，伊朗很大可能成為正式成員。