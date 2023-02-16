丈夫毆妻致流產兼割喉　官方否認僅拘留數天

湖南張家界市一名女子早前在社交平台控訴，丈夫把她毆打致流產，拒絕離婚兼用水果刀對她割喉報復，並展示其頸上長達16厘米的傷疤。她其後又指丈夫僅拘留5天便釋放，擔心自身安全。張家界市公安局相關負責人周三（15日）回應稱，嫌疑人目前仍在行政拘留中。

當事女子上周三（8日）在片中表示，上周二（7日）遭丈夫割喉傷害，她前往派出所向民警求助，後被送至人民醫院做手術。她其後再拍片指，自己曾多次遭遇家暴，被打得滿臉是血甚至流產，但對方多次在吵架後找前任和別的女人曖昧。她稱自己希望離婚，丈夫在她下班回去的路口等她求和好，她不同意，對方便割了其頸兩刀。她向民警表示，希望之後正常走司法程序，不接受調解。

張家界市永定區崇文派出所工作人員表示，確有女子被割喉一事，公安機關已介入，派出所民警正跟進處理。張家界市婦聯工作人員表示亦已介入事件，正在協同相關部門，加快處理案件，當事女子傷勢和情緒目前穩定，並已出院。工作人員又稱，按照司法程序是先拘留，再走後續程序，正在開具人身安全保護令，當事女子所說的「拘留幾天就釋放」可能是因為情緒激動，不了解情況。