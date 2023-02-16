郭台銘擬選台灣總統　盼重返國民黨獲提名

台灣鴻海集團始創人郭台銘4年前於黨內總統提名初選落敗後，宣布退出國民黨。他周二（14日）拜會前立法院長王金平，王指郭有意重回國民黨，並希望獲提名代表該黨參選下屆台灣總統。國民黨秘書長黃健庭周三（15日）證實曾與郭見面，對方清楚表達有代表國民黨參選的意願。

王金平早前透露，黃健庭近期會與郭台銘見面，協調郭重返國民黨和提名角逐總統等事宜。對黨內對於郭台銘回巢有質疑，王金平稱，這事要黨主席朱立倫想辦法，讓有意願參選而又有可能當選的人，能夠順利透過初選的機制獲得提名。

據台媒報道，黃健庭早在春節前已拜會郭台銘，為「非綠大聯盟」構想探詢整合迎戰2024總統選舉的可能性。黨務人士直言，朱立倫亦有跟諸如新北市長侯友宜等可能參選總統的黨內要角直接溝通。黃表示，與郭會面是要了解其想法，對方表明會不計任何形式，只要黨與台灣有需要就會承擔責任。對於王金平力挺郭台銘會否造成黨內分裂，黃健庭斬釘截鐵稱「不會」。外傳朱立倫倡議的非綠大聯盟提出非郭台銘參選不可，黃指現在沒有非誰不可，郭也沒有說。