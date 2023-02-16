蔡英文軍禮歡迎巴拉圭總統訪台　冀加強合作

巴拉圭總統貝尼特斯伉儷周二（14日）率團抵達台灣，開展為期5天的訪問，周四（16日）獲台灣總統蔡英文以軍禮歡迎。貝尼特斯表示，巴拉圭始終居於聯合國創始憲章所揭示的普遍性與平等原則支持台灣參與聯合國體系。蔡英文則期待兩地藉此訪問，持續加強合作，開創疫後經濟發展。

蔡英文周四上午在總統府前廣場，以軍禮歡迎貝尼特斯伉儷到訪。活動首先由炮兵營施放21響禮炮，再由蔡英文陪同貝尼特斯視察三軍儀隊，期間蔡被地氈絆了一下，一度腳步不穩。蔡英文致詞時表示，兩地透過領導人互訪、各領域交流，不斷深化邦誼、創造出許多成果，並在過去幾年共同面對疫情挑戰。

貝尼特斯表示，巴拉圭相信台灣是珍貴的夥伴，可予國際社會重要貢獻，幫助各國克服人類面對的重大考驗，如對抗貧窮、氣候變化及消除恐怖主義。他指，台灣人民勇敢為自由奮鬥、捍衞獨立主權，儘管面對持續威脅、緊張局勢也不曾放棄對和平的堅持；又指台灣致力推廣科技，值得倣效。巴拉圭將於4月舉行總統選舉，在野黨候選人艾里格里一旦勝選，恐改與大陸建交。