涉美對台售武　華列美兩企業入不可靠實體清單

中國商務部周四（16日）發布公告，宣布將參與對台軍售的美國軍工生產商洛歇馬丁公司、美國軍火商雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單。該兩間公司因長期參與美台軍售，早在去年已被北京當局實施反制措施。由於中國氣球進入美國領空後遭擊落，中國外交部日前曾表示，將依法對損害中國主權、安全的有關美國實體採取反制措施，故商務部今次宣布備受關注。

公告顯示對上述公司採取相關禁止措施，包括禁止其從事與中國有關的進出口活動；在中國境內新增投資；高級管理人員入境；不批准並取消相關高管人員在中國的工作許可、停留以及居留資格。另對上述企業分別處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來各企業對台軍售合同金額的兩倍。上述企業需在公告公布日起15日內繳款，逾期不履行將採取加處罰款等措施。

另外，中國商務部周四的例行記者會上，有記者問及美國計劃完全禁止對華部分企業投資。發言人束珏婷指出，一國政府通過行政手段干預企業的正常商業決策的做法，破壞市場規則和國際經貿秩序，損害企業和投資者利益，不利於中美兩國，不利於整個世界。中方將始終堅持開放合作，以自身發展為世界提供機遇；並強調將持續建設市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎包括美國企業在內的各國企業在華投資興業，共享發展紅利。