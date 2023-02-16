內地恢復與58國客運航班　國內市場有望超疫前水平

中國民航局周四（16日）召開例行新聞發布會，民航局運輸司副司長商可佳稱，上月8日內地實施「乙類乙管」防疫政策後，民航適逢春運生產旺季，市場迅速恢復，運行安全平穩。從上周實際執行的航班情況來看，中國已恢復與58個國家間的客運定期航班，98家中外航空公司共執行795班航班，較「乙類乙管」政策發布前一周增長65%。

展望新航季，商可佳表示，國內客運市場將持續保持較快恢復態勢，航班量有望恢復並超過疫情前水平。在國際航線航班方面，民航局取消「五個一」和「一國一策」國際客運航班調控措施，回歸在雙邊航空運輸協定框架下實施管理，自上月8日起受理中外航空公司本航季恢復航班申請和新航季的增班申請。

從本月6日至12日，中國與泰國、柬埔寨、澳洲、馬來西亞、新加坡、越南6個亞太地區國家間的航班量共增加226班，超過增班總量的70%。通航城市對、通航國家和執飛航空公司數量分別恢復到疫情前25%、64%和80%，客運航班量總體恢復至疫情前的9%，中方航空公司執飛航班量佔62%。中國與阿聯酋、意大利、新西蘭、荷蘭、哈薩克斯坦等27國間的航班恢復比例逾20%，其中，埃及、比利時、沙特阿拉伯等6國的航班恢復比例逾五成。