文物局公布5遺址考古成果　揭史前工藝發展

中國國家文物局周三（15日）在北京舉行「考古中國」重大項目重要進展工作會，會上公布5個遺址的考古成果，其中在河北省尚義縣的一個新石器時代早中期遺址中，找到新考古學文化，為中國北方由舊石器時代到新石器時代過渡研究，提供典型及直接證據。上述多個遺址還體現出中國史前文化與社會發展等歷史。

位於尚義縣的四台遺址面積約15萬平方米，出土逾800件陶、石、骨、貝類遺物，可按年代區分出5組文化遺存，當中兩組屬舊、新石器時代過渡階段。河北省文物考古研究院研究員趙戰護表示，該兩組文物特徵鮮明，考古所見成組房址，實證北方地區早期出現定居村落，代表當時人類由流動性棲居轉變成定居。另外也發現繼承自逾萬年前的楔形細石核技術傳統，反映出文化與人群的連續性。

除四台遺址外，文物局還公布雲南省晉寧區古城村遺址、甘肅省禮縣四角坪遺址、寧夏自治區賀蘭蘇峪口瓷窰遺址及內蒙古巴林左旗遼上京遺址的考古成果，整體均展現出中國史前的社會演變、國家禮儀與祭祀制度、手工業技術及都城建築營造等歷史成就。