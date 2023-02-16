內地春運結束　全社會人員流動量逾47億人次

今年為期40天的鐵路春運周三（15日）結束，呈現客貨兩旺態勢。國務院聯防聯控機制春運工作專班周四（16日）指，春運期間全社會人員流動量約47.33億人次，其中營業性客運量約15.95億人次，比去年同期增長50.5%，恢復至2019年同期的53.5%。

其中鐵路發送旅客3.48億人次，公路發送旅客11.69億人次，水路發送旅客2,245.2萬人次，民航發送旅客5,521.4萬人次，全國高速公路小客車流量累計11.84億輛次，載客量約為31.38億人次。今年春運客流量從低位運行轉向快速攀升，達到2020年春運以來的新高。

其中鐵路旅客同比增加9,473萬人次，增長達37.4%；日均發送870萬人次，恢復至2019年新冠疫情前的85.5%，期間有11天單日旅客發送量突破千萬關口。全國鐵路日均開行9,410列旅客列車，比2019年同期增長6.8%，單日最高開行逾萬列。單日售票量最高達1,325萬張，高峰時1秒鐘售出車票逾千張，接近2019年同期峰值。另外，國家鐵路累計發送貨物4.15億噸，持續保持高位運行。