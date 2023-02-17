拜登：不為擊落中國高空氣球一事道歉

中美關係近日因高空氣球風波再度惡化，美國總統拜登周四（16日）為此發表講話。他強調美方不會就本月初擊落一個中國高空氣球道歉，華盛頓將繼續與中國接觸，計劃未來與中國領導人對話。

拜登首先承認自己下令美軍擊落3個不明飛行物，理由是它們威脅商業航空交通安全。惟他亦提及美方目前尚未得悉上述不明飛行物到底是甚麼，沒有迹象顯示它們與中國間諜氣球項目有關。情報部門評估認為，3個不明飛行物可能是屬於私人企業的氣球，亦有機會是休憩性質或研究機構用於天氣和其他研究用途，而非出於不法目的。

拜登重申美國尋求與中國競爭，而非發生衝突。他指美國無意對華發動新冷戰，是次風波凸顯雙方外交及軍事人員保持開放溝通渠道重要性。拜登又指出，擊落飛行物是要釋出清晰的訊號，表明不會接受侵犯主權的行為。談及將6間中國實體列入出口黑名單時，拜登稱已與外交盟友及盟國通報事件，彼此均知道中國的計劃及其氣球飛到哪裏。

拜登演說後接受美媒訪問，重申有意與中方領導人對話，但未有透露實際日程。拜登指，中方最不想發生的是從根本上與美國撕破關係。另在中美關係持續惡化之際，中國國家農業農村部網站周五（17日）公布，農業農村部部長唐仁健當日在北京市，會見美國駐華大使伯恩斯。雙方就落實中美元首去年在印尼峇里島會晤共識、推動兩國農業合作交換意見。