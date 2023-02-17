美兩公司列不可靠實體清單　華商務部未提氣球風波

中國商務部周四（16日）發布公告，宣布將參與對台軍售的美國軍工生產商洛歇馬丁公司、美國軍火商雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單。外界猜測中方此舉的時機與美國擊落中國氣球有關，惟中國商務部周五（17日）早上再次回應時未提兩者關係，僅認為該兩公司不顧中方強烈反對，屢次對台實施軍售，嚴重損害國家安全、主權和領土完整。

被問及中方首次使用「不可靠實體清單」對兩間對台軍售的企業實施制裁的原因，商務部回應稱，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部干涉。惟上述兩公司不顧中方強烈反對，屢次對台銷售導彈、戰鬥機等進攻性武器，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。中方對嚴重損害主權、安全、發展利益的實體，依法追究其不法責任。

外界擔憂上述舉動是否意味中國對外資的態度有所轉變，商務部表示，《不可靠實體清單規定》針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資企業沒有必要擔心。中方強調將以更大力度歡迎世界各國企業來華投資興業，以更大力度建設市場化、法治化、國際化的營商環境；更認為中方做法符合世貿組織規則，推動世界經濟貿易健康發展。