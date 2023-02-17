內地消費協會組織公布　去年受理投訴逾115萬宗

中國消費者協會（下稱中消協）近日表示，去年全國消協組織共受理消費者投訴逾115萬宗，當中約91宗獲解決，解決率79.5%，為消費者挽回經濟損失近13.8萬元（人民幣，下同，約16萬港元）。其中，因經營者有欺詐行為得到加倍賠償的投訴約1.8萬宗，加倍賠償金額453萬元（約525萬港元）。

據該協會於周三（14日）發布的《2022年全國消協組織受理投訴情況分析》顯示，去年共接待消費者來訪和諮詢149萬人次，投訴量居前五位的分別為經營性互聯網服務、餐飲服務、培訓服務、移動電話服務、美容美髮。與前年相比，流動電話服務進入服務類投訴前十。分析指，去年受國際國內經濟形勢和疫情因素影響，涉疫類消費糾紛和經營者關停「走佬」類投訴亦明顯增多。

另一消費者投訴重災區是在線會員服務亂象，問題主要有四大類：一是智能電視平台「套娃式」收費；二是視頻平台會員服務體驗不佳；三是提醒消費者在選擇會員服務時，要注意會員具體權益內容，對於模糊表述，要與商家確認並留存證據，自身權益受到侵害時及時向相關行政主管部門或消協組織投訴；四是網絡會員服務默認自動續費。