陳建仁首赴立院作施政報告　國民黨杯葛

台灣立法院周五（17日）開議，新任行政院長陳建仁首度到立法院發表施政報告並接受質詢，國民黨立院黨團總召曾銘宗揚言杯葛，不輕易讓陳建仁站上備詢台。國民黨立委林為洲強調，杯葛目的是要求向民眾發放現金1萬元（新台幣，下同，約2,600港元）。陳建仁表示，會以最誠摯的心去溝通，希望支持執政團隊提出的利民政策。

陳建仁會前表示，以如履薄冰、戰戰兢兢的心情來向立委報告施政方針，希望立委支持3,800億元（約980億港元）的疫後特別條例草案與其特別預算案，希望杯葛不要影響法案或預算案通過時機。他指特別預算分成3個區塊，包括1,000億元（約260億港元）補助勞保、健保、台電；1,400億元（約360億港元）每人發6,000元（約1,550港元）現金；其餘則是加強社會經濟韌性，需要特別照顧中小企業、中低收入戶等。

林為洲表示，若承諾發現金1萬元，就讓陳建仁上台；國民黨早前已強調，提升金額「人民才有感」。針對國民黨團放話杯葛，其餘黨團都表達反對意見。民進黨團幹事長鄭運鵬認為，這是國民黨的惡例；時代力量黨團則稱，看不出杯葛理由；民眾黨立委陳琬惠批評，國民黨欠缺議題努力，遇到爭議就想杯葛，不是立委責任。