現重點關注新冠變異株　專家強調內地免疫屏障牢固

中國疾控中心日前公布在本土發現重點關注新冠病毒變異株的情況，包括Omicron XBB.1、XBB.1.5、BQ.1.1等，外界關注新增變異株是否會大面積流行。內媒周五（17日）引述公共衞生與流行病學專家曾光教授指，內地易感人群已不足全人口的10%，自然感染率高過世界上絕大多數的國家，免疫屏障相當牢固。

曾光表示，新冠病毒新增變異株目前是否會大面積流行，主要取決於兩點，包括變異株的傳播性和致病性，以及人群的易感性，而社會因素、自然因素也會影響病毒的傳播過程。他指出，目前中國10多億人群在短時間內集中發病後獲得自然免疫，相當於普遍接種了一次疫苗，且在全國已接種34億劑次疫苗的基礎上發生，短時間內形成如此大規模的免疫屏障，其他各國沒有出現過。

他提到，內地當前感染高峰已過去一個多月，還沒發現能突破免疫屏障的變異株，針對新增變異株需繼續觀察，與其相信預測不如做好實戰探測，及早發現病毒演變，為應急決定最適合的疫苗接種策略服務。他又認為，即使世界衞生組織未來會解除新冠疫情緊急狀態，仍要發布提示，將新冠作為全球監測的重點傳染病，並指導各國建立常規監測系統，探索建立類似流感的規範化年度常規疫苗接種制度。