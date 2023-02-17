傳杭州將取消限行　業主用ChatGPT寫假新聞惹議

美國人工智能（AI）研究實驗室Open AI公司研發的聊天機械人ChatGPT，近期引起熱議。惟浙江杭州市周四（16日）傳出消息稱，市政府發布新聞稿稱，將於下月1日取消限行措施。內媒周五（17日）報道，上述消息不實，原來是當地業主用人工智能聊天機械人ChatGPT編寫的假新聞。

報道指，杭州某小區業主群討論ChatGPT，其中一名業主開玩笑稱，嘗試用它寫篇「杭州不限行」的新聞稿。隨後該業主在群組內直播ChatGPT的寫作過程，並將文章發布在群組內。其他業主未查明事實，便將此「新聞稿」截圖並上傳網絡，最終導致該假訊息傳播開去。

相關消息上傳網絡後，引來外界爭議，目前警方已介入調查，涉事業主也在群組內公開道歉。截至目前，杭州相關政府部門、交警部門皆沒有發布此類政策。ChatGPT近來成為熱話，可讓用戶以人與人對話的方式向聊天機械人提問，並獲得對方回應，生成的答案省卻用搜尋引擎後還要自行查閱資料的時間。惟有報道指出，機械人所回答的內容，頻頻捲入道德及學術倫理爭議。

美媒周五另報道，ChatGPT在中國疑似出現山寨版，若輸入或回答中出現政治敏感詞彙，系統將無法處理。有專家表示，此款需要「尊重中國國情」的ChatGPT可能是山寨版，在中國社群平台微信上提供付費服務，「雖然標誌形狀跟ChatGPT一樣，但顏色不同，註冊公司看來跟開發ChatGPT的OpenAI沒關係」。