台馬兩條海底電纜中斷　初判遭大陸船隻損壞

台灣中華電信兩條台馬海底電纜分別於本月2日晚上及本月8日中午斷纜，造成馬祖地區客戶通信服務受到嚴重影響。國家通訊傳播委員會（NCC）周五（17日）表示，台馬2號海纜初步判斷疑受大陸漁船損壞，台馬3號海纜亦疑被水上行動識別碼為大陸籍的貨輪損壞。台防長邱國正承認情況反映安全危機。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，上述資料仍在尋求海巡署處理中，中華電信已向海巡署報案。中華電信表示，近5年來台馬海纜故障中斷次數多逾20次，但今次是否遭蓄意破壞暫無法評論，已計劃增建兩條離島海纜。除了持續積極搶修，該公司也針對受影響的客戶主動辦理相關業務月租費減收等。

熟悉海纜業務的電信高層指，去年也曾發生兩條海纜同時斷訊的情況，今次是第二次，陸續接洽過10艘船，目前能抵台搶修的國際海纜船中，預計最快可於4月20日抵台。國際海纜船從港口赴台維修，維修費用以天數計算，海纜維修一次，費用約1,000萬至2,000萬元新台幣（約260萬至520萬港元）。

國民黨立院黨團周四（16日）指出，此事是非常嚴重安全危機。被問及斷纜會否影響軍備時，邱國正指海纜是其中之一，但台軍還有其他方式，如無線電等，海纜狀況通聯方面雖受影響，但仍有補強措施，跟外離島的通訊沒有問題。至於會否造成安全危機，他坦言無法對外保持通聯當然很危險，任何通聯中斷都是一個危機，但會有附設措施應對，目前通聯並沒問題。