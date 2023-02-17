山東號航母南海演訓　英文喊話疑遇美艦

中國海軍周三（15日）發布影片，山東號航母在南海海域展開實戰化訓練，期間艦員以中、英雙語喊話，引起關注。內地官媒周四（16日）引述軍事專家分析，不排除山東號編隊近距離接觸美國航母編隊。北京智庫指，美國海軍尼米茲號航母打擊群、美國海軍偵測船勝利號近期均在南海活動。

影片未提及山東號具體演訓時間，主要展示殲15戰機全天候飛行訓練，以及艦員喊話，「這裏是中國海軍山東艦；This is Chinese navy warship 17」。軍事專家宋忠平認為，當解放軍需要以英語喊話，一般是遇到外國軍艦或戰機。慣例上，若兩國航母艦隊公海相遇且無敵意，雙方應保持一定距離，向對方通報身份和航行目的，並可能升降直升機和艦載機警戒。

宋忠平補充，當外軍軍艦戰機接近甚至進入中方演練區域，解放軍便需喊話告知和驅離。此外，解放軍軍艦戰機戰備值班時發現外軍進入敏感水域，比如南沙、西沙等，解放軍也會喊話要求對方遠離。

北京大學智庫「南海戰略態勢感知計劃」根據艦載機飛行軌迹，推斷美軍尼米茲號航母，周四已駛至南海萬安盆地附近海域。該航母打擊群上周日（5日）以來在印馬交界水域活動數日，後向東駛至萬安盆地以南海域，目前已在南海部署超過1個月。​​​此外，美軍偵測船勝利號上周四（9日）以來，在南沙群島西北海域高強度活動。