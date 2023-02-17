華外交部斥美方既要溝通對話　又激化矛盾

中美關係因中國氣球事件再次惡化，美國總統拜登周四（16日）表示，不會就擊落中國高空氣球事件道歉，但期待與中國領導人對話。中國外交部周五（17日）在北京召開例行記者會，發言人汪文斌回應稱，美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾升級危機。至於有關兩國領導人通話的事宜，汪文斌表示，中方沒有可以提供的消息。

會上有記者問及，拜登美國將制訂更嚴厲的規則來應對氣球或者其他飛行物對美國領空的「入侵」。汪文斌表示，美方不顧國際法和國際慣例，過度反應、濫用武力擊落中方民用無人飛艇，美方的氣球還多次未經中方批准，非法飛越中國領空。汪文斌指摘美方「沒有資格談論甚麼建立全球共同規範」，而是應切實遵守相關國際慣例。

美國白宮發言人巴埃爾周四另表示，中國宣布制裁美軍工企業，目的是轉移氣球事件的注意力。汪文斌稱談到轉移視線，反問美方為何能看到1.8萬米高空的氣球，但對美國俄亥俄州火車脫軌釋出氯乙烯產生的「毒蘑菇雲」視而不見。他又要求美方說明後來擊落3個高空物體的情況，若對方不認為這些不明物體出現在美國領空是不負責任的行為，「又有甚麼理由給中方亂扣帽子」。他強調，美方不應濫用武力、過度反應，更不應藉此進行政治操弄、抹黑攻擊中方。