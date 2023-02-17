中央紀委印發意見　促整治鄉村腐敗問題

中央紀委國家監委網站周四（16日）公布，已在日前印發《關於開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治的意見》，要求各級紀檢監察機關堅持嚴的基調、採取嚴的措施大力整治鄉村振興領域不正之風和腐敗問題。內媒周五（17日）報道指出，這是中央纪委首次要求對此領域線索「大起底」。

意見強調，要着力糾治政策落實和工作推進中的形式主義、官僚主義問題，圍繞產業、人才、文化、生態、組織「五個振興」。同時要堅決懲治糧食安全、耕地保護等戰略舉措落實中的腐敗和作風問題，從嚴從重懲處國有糧倉「碩鼠」，嚴肅查處違法佔用耕地背後的責任、腐敗和作風問題，推動深化治理餐飲浪費。

意見指出，要加強對重點項目、重大資金、重要環節的監督檢查，着力整治騙取套取、截留挪用惠農補貼資金，在工程建設中搞暗箱操作、權錢交易等問題，推動健全農村集體資產監管體系。此外，對鄉村振興領域問題線索進行「大起底」和「回頭看」，對新增問題線索嚴查速辦、動態清零，加大線索存量處置力度，嚴查違紀違法問題。