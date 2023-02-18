華駐美臨時代辦：中美關係不應因「流浪氣球」入歧途

中國駐美國大使館徐學淵臨時代辦周五（17日）在美國報章發表署名文章，指出中美關係不應因一個「流浪氣球」而入歧途，真誠希望美國與中國合作，採取實質行動阻止事態繼續惡化，讓中美關係重回正軌和穩定發展。

文章題為《中美關係不應被一個流浪氣球進入歧途》，徐學淵指一艘無人民用中國飛艇於過去數周，以及美國的處理手法為中美帶來新挑戰，考驗兩國恰當地處理突發事件的能力。她透露，該艘飛艇是用於氣象研究，因西風帶和其有限的自動轉向能力而誤入美國空域，中方在確認事件後，已在最短時間內知會美方，要求以冷靜、專業和平靜的態度應對。惟美國擊落氣球，這是過度反應，令情況惡化，為中美關係留下新創傷。

徐學淵指出，中美關係從不一帆風順，但當出現問題時都可克服，很多問題都源於兩國的戰略誤解和誤判，今次事件是另一範例，惟不需害怕問題，重要的是善意和解決能力。她認為中美關係需要「全過程」和把目光放長遠些，兩國的共同利益比分歧多，北京支持中美在所有層級進行更多對話，這需雙方執行，過去經驗反映兩國在合作中得益，在對抗中失敗。