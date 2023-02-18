捲性招待醜聞　台行政院發言人陳宗彥請辭獲准

台灣立委周五（17日）投訴行政院發言人陳宗彥11年前曾多次接受業者性招待，後者同日晚上向行政院長陳建仁提出請辭。陳建仁周六（18日）稱，陳宗彥因個人事件關係請辭，相關申請已獲批准，至於其所涉案件，「我們都尊重司法處理」。台媒指，陳宗彥成為陳建仁組新內閣後首位下台的政務官，是史上最「短命」的行政院發言人，自上月31日履新至今任期僅18天。

台灣民眾黨立委陳琬惠接連爆料指，陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時，曾多次接受性招待，業者有要相求，他亦答允幫忙。陳琬惠要求陳建仁徹查，直指陳宗彥已不適合擔任行政院發言人，應知所進退並立刻請辭。

陳宗彥隨後召開記者會，強調上述是未經查證的報道，內容把人格抹掉，令人痛心。他聲稱擔任台南市議員與市政府相關職務期間，從未被檢調約談、偵辦，對於選民服務與人民陳情都謹守依法處理分際，這是從事公職以來的自我要求。至周五晚上，他發聲明稱為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作，影響行政團隊及政務推動，已向陳建仁提交辭呈。陳宗彥強調因新內閣剛成立，有許多重要政策待推動，不該因他個人所涉過去事件而受到影響，將自行面對與處理。

行政院秘書長李孟諺表示，陳宗彥請辭已獲准，陳建仁指定行政院政務委員羅秉成暫代發言人一職。