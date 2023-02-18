內地多省市初婚年齡推遲　專家料或降低生育率

內媒周五（17日）報道，江蘇、湖北及浙江杭州等多個省市近日公布去年婚姻登記大數據，顯示民眾初婚平均年齡介乎27至32歲，初婚年齡及結婚人數均較2021年推遲和減少。有婚姻家事法律專家認為，這屬於正常現象，而初婚年齡推遲意味結婚已非所有人人生的必要事情，此現象或直接降低生育率。

內地近年結婚登記人數及初婚年齡均呈下降趨勢，去年數據顯示，多個省市結婚登記人數減少，其中江蘇省去年共辦理41.2萬對夫婦的結婚登記，較前年總數下降11.7%，且近5年呈現逐年下降趨勢。廣西南寧市去年僅有3.8萬對夫妻登記結婚，首度跌破4萬對。此外，內地近10年來平均初婚年齡推遲近4歲，江蘇省、浙江省及河南省等地去年平均初婚年齡為27歲至29歲，湖北省則超過30歲。

婚姻家事法律專家張荊表示，初婚年齡推遲原因包括民眾改變固有觀念、結婚經濟成本高，以及部分人可能早期無結婚打算，到年歲漸長才決定結婚而拉高初婚年齡。被問及有專家建議把法定結婚年齡降至18歲，張荊認為這沒有意義，稱人們不結婚是出於客觀條件不允許或不想結婚，若下調法定婚齡，或會產生負面的社會導向。