王毅晤博雷利　稱可積極籌備中歐領導人會晤

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周六（18日）在出席慕尼黑安全會議期間，分別與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利、英國外相祁湛明、荷蘭外長胡克斯特拉及愛爾蘭副總理兼外交與國防部長馬丁會面。王毅晤博雷利時指出，雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤；又向祁湛明表示，中英雙方應排除各種干擾。

王毅與博雷利會晤時，指中歐是夥伴不是對手，共識遠大於分歧；中國已成功走出疫情大流行階段，願全面重啟同歐洲和世界的往來；雙方可積極籌備新一次中歐領導人會晤，充分用好各領域高層對話機制，推動雙方交流盡快恢復至疫前水平。他希望歐盟和成員國恪守一個中國原則，維護好中歐關係的政治基礎。博雷利則指，歐盟堅定不移奉行一個中國政策，希望與中方加強高層交往，推進各領域合作。

與祁湛明會晤時，王毅指中英沒有地緣衝突，經濟互補強，合作潛力大，雙方應排除各種干擾，堅持正確方向，推動兩國關係實現健康發展。祁湛明表示，英方希望加強與華互利合作，讚賞中國成功實現數億人擺脫貧困，英方願與中方合作應對全球性挑戰。王毅另向馬丁表示，中方願與愛爾蘭重視和支持彼此重大關切，深化互利合作，重新啟動各領域交往。馬丁歡迎中國優化調整疫情防控措施，期待與中方加強各層級交往。

會見胡克斯特拉時，王毅希望荷方堅持獨立自主原則和開放合作傳統，排除干擾，維護中荷合作健康發展勢頭，為確保全球產供鏈穩定、促進世界經濟復甦發揮積極作用。中方願與荷方開展高層交往，推進互利合作，實現共同發展。胡克斯特拉表示，期待中方與荷方密切交往，擴大合作，荷蘭願繼續成為中國的可靠和穩定的合作夥伴。