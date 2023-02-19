台軍拾獲印簡體字氣球殘骸　鑑定無攝錄設備

台灣陸軍上周四（16日）於連江縣東引地區發現印有簡體字的氣球殘骸，經分析比對，台國防部上周六（18日）表示，氣球屬於不具攝錄影音設備的氣象探空儀器。

台國防部發新聞稿指出，該氣球殘骸經拆解和鑑識分析，內部構造包括天線、溫（濕）度感測元件、資料發射機板、鋰電池等，無攝（錄）影、錄音及儲存相關裝置，與探空氣球構造雷同。國防部稱，統計近年台海周邊所發現空飄氣球，多集中於每年12月至次年2月，結合盛行風向。國防部將持續運用聯合情監偵手段，以複式偵監與識別，緊密掌握台海周邊動態。

台媒早前稱，台軍正研議恢復正步（又稱鵝步）步操，且走法類似解放軍。國防部澄清，正步為台軍基本教練項目之一，目的在訓練官兵熟習軍事動作。檢閱部隊正步訓練，除可提升官兵榮譽及向心力，亦可培養團結合作、行動一致的精神，為戰力奠基。國防部又指出，台軍配合T91步槍、戰鬥個裝等新式裝備配發，着眼實戰化訓練，針對正步訓練的持槍方式、着裝及程序等實施研討，以修訂相關準則，網傳「正步走法模仿解放軍」並非事實。