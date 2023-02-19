內地新冠死亡數大減　本月10至16日僅錄98宗

中國疾控中心上周六（18日）更新內地新冠病毒感染疫情情況，指在院新冠死亡病例數於上月4日達到每日峰值4,273宗後持續下降，上周四（16日）下降至6宗，較峰值下降99.9%。本月10日至上周四的一周內，內地累計98宗在院新冠相關死亡病例，當中只有1宗為新冠感染導致呼吸衰竭死亡，其餘均為基礎疾病合併新冠病毒感染死亡。

數據顯示，內地各省市區報告人群核酸檢測感染數自去年12月達峰後波動下降，上周四錄得10,720宗；檢測感染率由去年12月25日的29.2%峰值，下降至上周四的1.1%。各地報告抗原檢測量呈現波動減少趨勢，抗原檢測感染數亦降至上周四的508宗，感染率為0.7%。發熱門診就診人數上月23日起呈現低位波動，上周四為12.4萬人次，較峰值下降95.7%。在院新冠病毒感染者上周四下降至約2萬人，較峰值減少98.8%。

新冠病毒感染本土病例病毒變異監測情況方面，去年9月以來共報送25,632宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，共存在78個進化分支，主要流行株為BA.5.2.48，佔53.4%；其次為BF.7.14和BA.5.2.49，分別佔24.9%和13.9%。去年12月以來，北京、天津和內蒙古的優勢株為BF.7及其子分支；在江蘇BF.7及其子分支和BA.5.2及其子分支基本持平；其他省市區均以BA.5.2及其子分支為主。