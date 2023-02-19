陳宗彥醜聞不斷爆出　或劍指賴清德

台灣行政院發言人陳宗彥近日遭揭11年前涉及不當性招待，常態召妓。他周五（17日）晚獲行政院長陳建仁批准請辭。陳回應事件時表示，尊重司法處理有關案件。民進黨立委郭國文亦表示，支持檢方重啟調查，「以杜絕謠言四起，撕裂社會」。另有評論指，陳年舊案被挖出，是針對副總統賴清德可能參加來年總統選舉。

郭國文批評，陳宗彥所涉事件屬馬英九政府時期，司法大權掌握在國民黨政府手上，作為民進黨的陳宗彥根本沒有左右司法能力。他另指陳宗彥涉貪一案，是經台南地方檢察署一年多的調查，因缺乏證據才結案，並非草草簽結，更無特權介入，呼籲外界不要捕風捉影，報道不實消息。他又指自己支持檢方重啟調查，進一步釐清真相。

資深媒體人黃揚明上周六（18日）在社文網表示，陳宗彥還曾違反「黨政軍退出媒體」條款，陳宗彥的妻子陳雅津在他擔任台南市民政局長時，曾投資廣播電台。他指公職人員及其配偶不得擁有廣播、電視事業總數百分之一的股份，惟陳雅津當時投資超過限額，明顯違法。不過黃揚明指，由於陳宗彥已從台南市政府離職，所以不會有懲處。

另有其他媒體人認為，攻擊方可在任何時間揭發事件，卻故意選在這個時間點，認為陳宗彥遭爆料只是警告，之後陸續有來，最終目標有可能是現任民進黨主席賴清德。藍營形容事件是民進黨派系鬥爭，但民進黨立委否認。