內地遏制高價彩禮風氣　多地公布治理成效

內媒上周六（18日）報道，四川省涼山州、河北省河間市及甘肅省定西市等多地政府，近日相繼公布治理高價彩禮問題的階段性成效。其中，甘肅定西市自去年6月推動治理高價彩禮行動，包括婚嫁禮金不得超過5萬元（人民幣，下同，約5.7萬港元）、城區和農村舉辦婚事酒席均不超過20桌等，截至目前當地出嫁方彩禮平均為4.9萬元（約5.6萬港元），較行動前下降10.9%。

四川涼山州去年5月出台《涼山彝族自治州移風易俗條例》，以減低高價彩禮問題，並培育淳樸民風，由黨員幹部帶頭執行彩禮標準上限。涼山州委宣傳部近日同樣公布數據稱，自有關政策出台後，全州共報備991宗婚嫁事宜，當中制止了528宗10萬元（約11.4萬港元）以上的彩禮，涉額7,010萬元（約8,009萬港元），初步形成民眾「不願收、也不願送」的風氣。紀檢監察部門目前共處置15件涉及相關移風易俗問題線索、處理16名黨員幹部，以及展開逾1,500場次黨員幹部抵制高價彩禮宣誓活動。

河北河間市早前則被確定為全國婚俗改革實驗區，該市自2021年4月以來，共辦理4,726對夫婦登記結婚，其中「零彩禮」及「低彩禮」佔88%，每樁婚事花費相較改革前平均減少7萬至15萬元（約8萬至17萬港元）。