合肥名師演講遭學生搶咪　因不當發言停職受查

內地多個社交平台周日（19日）流傳影片，內容是合肥師範學院教師教育學院副教授陳宏友在一間中學演講期間，疑因內容不當，遭學生衝上台搶走其咪高峰阻止發言。事後陳按照學校要求停課，在家反省。省教育主管部門已責成陳所在院校黨委成立調查組，對陳進行調查。至於涉事中學則被指把關不嚴，遭市政府調查問責。

綜合各方報道，陳宏友於上周六（18日）前往安徽省廬江中學進行主題演講，過程中投影片無法正常打開，陳便先講了一些內容，但被指「其輸出的價值觀大多和功利性相關，其中不乏一些低俗的內容」。有自稱學生在網上稱，陳當時說自己的兒子在美國留學，還找了一個美國女朋友，指兒子已成為「人上人」。陳稱，學生成績好的最好要找外國人結婚生子，「因為這樣可以讓我們雜交出更好的精英」。陳的言論引起在座同學不滿，有一名學生衝上台搶走陳手中的咪高峰，斥其「眼睛裏面只有錢，崇洋媚外」，又高呼「我們學習是為了中華之崛起而讀書」。

對網傳「合肥教育名師陳宏友講座中被學生轟下台」，陳宏友表示，他並沒有下台，那位學生也沒有轟他。他又指，學生上台表達完自己的觀點後，為避免產生不好的影響，校方讓班主任通知學生可以離場回教室，「大概還有五分之一的學生堅持聽到了最後」。內媒引述廬江中學工作人員表示，搶咪學生很勇敢，不會對其處理。